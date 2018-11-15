شرط مارسيل غانم.. هكذا اختفى وليد عبود!

A + A -

ورد في صحيفة "الأخبار": يغيب الإعلامي وليد عبود عن الشاشة منذ إنطلاق برنامج "صار الوقت" الذي يقدمه مارسيل غانم كل خميس.



الإعلامي قدّم لنحو تسع سنوات البرنامج السياسي "بموضوعية"، وحجز لنفسه مكاناً في برمجة "شاشة المرّ" منتصف كل أسبوع. لكن إنضمام غانم للمحطة المحلية عرقل حضور عبود عليها.



فقد بات معروفاً أن مقدم "كلام الناس" إشترط عند توقيعه عقداً مع mtv بأنه سيتولى وحده مهام إستقبال السياسيين الذين يمكن القول عنهم بأنهم "صفّ الأوّل". هنا كان لا بدّ من التضحية بـ"بموضوعية" الذي تجمّد بالفعل قبل أيام من ظهور غانم على الشاشة.



خرج عبود من اللعبة السياسية وإكتفى بمنصب مدير الأخبار والبرامج السياسية في mtv، وإنتشرت أخبار عن تحضيره لبرنامج جديد خارج السياق السياسي. وفي التفاصيل، فإنّ مشروع عبود الجديد يدور في فلك حوار الشخصيات البارزة في عالم الثقافة والاقتصاد والاجتماع، وسيكون على شكل حلقات توثيقية لمسيرة الضيف.