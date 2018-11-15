عناوين الصحف ليوم الخميس 15 تشرين الثاني 2018

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الأخبار

«سنّة 8 آذار»: لا وزير إلا من بيننا

مصالحة بكركي: عجيبة باسيل الأولى!

الجمهورية

الحريري: المصالحة بين "القوات" و"المردة" صفحة بيضاء تطوي صفحات من الألم

مصالحة فرنجية- جعجع... الراعي: هذا اللقاء مصدر خير للبنان

البناء

موقع بريطاني: ولي العهد السعودي أقنع نتنياهو بحرب على غزة... وربما يكون موّلها

حكومة نتنياهو تترنّح تحت ضربات المقاومة... وليبرمان خارج الحكم

مصالحة فرنجية جعجع تخلط الأوراق في الساحة المسيحية... وتُنهي اتفاق معراب

اللواء

آخر الحروب المسيحية: مصالحة بين فرنجية وجعجع بعد 40 عاماً

أيها الناس، اسمعوا وعوا

الديار

«بهورات» بولتون المستشار القومي الأميركي لعصر إيران ومحور المقاومة تحت أحذيتنا

أميركا تحتاج الى مليون ونصف مليون جندي لاجتياح إيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن

وزير عدو الدفاع الإسرائيلي ليبرمان يستقيل وغزة هزت الكيان الصهيوني.

المستقبل

باسيل يؤكد من دار الفتوى التمسك بـ"رئيس "الحكومة القوي".

"القوات" و"المردة".. "صفحة بيضاء".

L'Orient-Le Jour

À Bkerké, Geagea et Frangié mettent fin à une discorde vieille de 40 ans

The Daily Star

Frangieh, Geagea turn page decades after massacre