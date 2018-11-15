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أسرار الصحف ليوم الخميس 15 تشرين الثاني 2018

15
NOVEMBER
2018
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الجمهورية

أزمة
رفضت شركة كبرى تحسين ظروف عمل موظفيها وضاعفت تعويضات ورواتب المدراء ما أدى إلى أزمة مع إدارتها العالمية.
إمتعاض
ينقل قريبون من مسؤول كبير إمتعاضه من تصرُّف أحد الأحزاب الحليفة حيث يُردِّد أمامهم إن الوضع الإقتصادي لم يعد يحتمل تأخير التأليف.
توجيه
قرر تيار كبير إعادة النظر بخططه الإعلامية وتوجيه كادراته بعد الكلام الدقيق لمرجع بارز وضع فيه النقاط على الحروف.

البناء

كواليس
قالت مصادر أوروبية إنّ الفجوة التي تكبر كلّ يوم بين واشنطن وعواصم الاتحاد الأوروبي حول السياسات الاقتصادية والخطوات السياسية الأميركية المنفردة في ملفات متوسطية يجب أن تكون الكلمة الفصل فيها لأوروبا قد زاد تدهورها بسبب اللغة التي يخاطب فيها الرئيس الأميركي الأوروبيين، وأنّ مشروع إنشاء قوة أوروبية مستقلة تمهيدا للتفكير بحلّ حلف الناتو أو خروج أوروبا منه بدأ يصبح جدياً، ولم تخف المصادر وجود تشجيع روسي على مشروع القوة الأوروبية التي يمكن أن تقف في منتصف الطريق بين واشنطن وموسكو…

اللواء
لغز
وضع تيّار مسيحي حليفاً له بموعد المصالحة مع خصم تاريخي، ولم يسمع سوى التشجيع!
همس
استبعد دبلوماسي شرقي ولادة الحكومة قبل عيد الاستقلال الـ75!
غمز
تطرح جولة اللقاءات الجارية حالياً، أسئلة حول أبعادها الفعلية بعدما خرجت عن سياقها.

المستقبل

يقال
إن ديبلوماسيين في موسكو يرجّحون اقتناع طهران بضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية في غضون شهرين.

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