living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كنعان للlbci: المصالحة بين القوات والمردة اليوم تكرّس نهج التصالح والتلاقي الذي بدأناه بين المسيحيين مقابل التناحر والتباعد

14
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 في أول تعليق له على المصالحة بين القوات اللبنانية وتيار لمردة، اعتبر النائب ابراهيم كنعان في حديث الى الlbci أن " المصالحة هي أهم بكثير من أي مصلحة آنية، وهي تفتح الباب إما لتنافس ديموقراطي او لتحالف سياسي يؤدي الى مزيد من الديموقراطية، وتمنع الابتعاد والحقد نتيجة خطأ او عمل سلبي حصل في الماضي، فيتحوّل التباعد الى نوع من الغريزة".

ورأى كنعان أنه "علينا ان لا نخاف من أنه اذا تكلمنا بالسياسة بعد المصالحة نكون كمن يسيء اليها، بل على العكس، ما من حزب في العالم او تيار سياسي الاّ وينظر للسياسة وفق رؤيته ومصلحته السياسية".

وقال "اهنىء المسيحيين واللبنانيين بما حصل، واعتبره تكريساً لنهج التصالح والتلاقي، لاسيما أننا وقفنا الوقفة نفسها في الثاني من حزيران 2015 واكملناها في الثامن عشر من كانون الثاني 2016 بلقاء معراب الذي ارسينا فيه التفاهم السياسي".

ورداً على سؤال عن اتفاق معراب أجاب " كل تفاهم سياسي يمكن ان يحصل فيه اختلاف والمهم أن لا يؤثّر على المصالحة، واعتبر أن ما ما من شيء سيؤثر على لقاء بكركي الذي حصل اليوم، كما أن لا شيء يمكن أن يؤثر على مصالحتنا مع القوات اللبنانية".

اضاف "نحن نخطو اليوم خطوات مهمة لتكون لدينا الامكانية لأن نلتقي او نختلف بالسياسة لا بالحقد".
وهل يمكن ان يلتقي الأحزاب الثلاثة على طاولة واحدة قال كنعان " نحن اليوم على طاولة واحدة ويمكن ان نكون كذلك غداً، وتكريس نهج المصالحة يفتح الباب على الالتقاء او الخلاف"، خاتماً بالقول "امنيتي ونصيحتي للجميع هي أنه لا يجب ان نفكّر بالغاء بعضنا البعض، او نعتقد أنه يمكن لأحدنا أن يحقق بمعزل عن الآخرين، ففي الاتحاد قوة وفي ذلك غنى للبنان وقوة للمسيحيين".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout