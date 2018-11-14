كنعان للlbci: المصالحة بين القوات والمردة اليوم تكرّس نهج التصالح والتلاقي الذي بدأناه بين المسيحيين مقابل التناحر والتباعد

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في أول تعليق له على المصالحة بين القوات اللبنانية وتيار لمردة، اعتبر النائب ابراهيم كنعان في حديث الى الlbci أن " المصالحة هي أهم بكثير من أي مصلحة آنية، وهي تفتح الباب إما لتنافس ديموقراطي او لتحالف سياسي يؤدي الى مزيد من الديموقراطية، وتمنع الابتعاد والحقد نتيجة خطأ او عمل سلبي حصل في الماضي، فيتحوّل التباعد الى نوع من الغريزة".

ورأى كنعان أنه "علينا ان لا نخاف من أنه اذا تكلمنا بالسياسة بعد المصالحة نكون كمن يسيء اليها، بل على العكس، ما من حزب في العالم او تيار سياسي الاّ وينظر للسياسة وفق رؤيته ومصلحته السياسية".

وقال "اهنىء المسيحيين واللبنانيين بما حصل، واعتبره تكريساً لنهج التصالح والتلاقي، لاسيما أننا وقفنا الوقفة نفسها في الثاني من حزيران 2015 واكملناها في الثامن عشر من كانون الثاني 2016 بلقاء معراب الذي ارسينا فيه التفاهم السياسي".

ورداً على سؤال عن اتفاق معراب أجاب " كل تفاهم سياسي يمكن ان يحصل فيه اختلاف والمهم أن لا يؤثّر على المصالحة، واعتبر أن ما ما من شيء سيؤثر على لقاء بكركي الذي حصل اليوم، كما أن لا شيء يمكن أن يؤثر على مصالحتنا مع القوات اللبنانية".

اضاف "نحن نخطو اليوم خطوات مهمة لتكون لدينا الامكانية لأن نلتقي او نختلف بالسياسة لا بالحقد".

وهل يمكن ان يلتقي الأحزاب الثلاثة على طاولة واحدة قال كنعان " نحن اليوم على طاولة واحدة ويمكن ان نكون كذلك غداً، وتكريس نهج المصالحة يفتح الباب على الالتقاء او الخلاف"، خاتماً بالقول "امنيتي ونصيحتي للجميع هي أنه لا يجب ان نفكّر بالغاء بعضنا البعض، او نعتقد أنه يمكن لأحدنا أن يحقق بمعزل عن الآخرين، ففي الاتحاد قوة وفي ذلك غنى للبنان وقوة للمسيحيين".