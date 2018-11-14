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مسعى رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل مستمر حكومياً

14
NOVEMBER
2018
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بين اللقاءات المعلنة والاخرى البعيدة عن الاعلام، يتابع رئيس التيار الوطني الحر الوزير حيران باسيل مسعاه لحل عقدة خرجت من مذهبيتها الى المستوى الوطني بمنعها تشكيل حكومة الوحدة. 

محطة دار الفتوى اساسية فالعقدة هي في تمثيل النواب السنة خارج تيار المستقبل. كما ان الاب الروحي للطائفة يلعب دوراً اساسياً في الازمات الوطنية فكيف على مستوى هذه العقدة.

على غرار كل من يلتقيهم باسيل بارك المفتى دريان خطوة باسيل. فالمفتي كان استمع ايضاً الى نواب اللقاء التشاوري وذكر امامهم بتكامل العمل بين من هم داخل الحكومة ومن هم في المجلس النيابي. فهل اطلق باسيل مبادرة؟

قواعد الحل تنطلق من مبدأ العدالة وعدم وجود فرض او اكراه في الحكومة. وعلى رغم تمسك كل طرف بسقفه العالي، يبدأ الحل بموافقة المعنيين على المبدأ والمعيار.

كل الاطراف يريدون الخروج من الازمة ويطالبون باسيل باستكمال مسعاه. فهل يتحمل كل معني جزءه من المسؤولية للخروج بالحل ؟ جواب رهن الايام المقبلة وما ستحمله من لقاءات واتصالات.

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