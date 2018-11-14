تأجيل زيارة البطريرك يازجي إلى عكار.. والسبب؟

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افادت الوكالة الوطنية للاعلام انه تم تأجيل زيارة بطريرك انطاكيا وسائر المشرق يوحنا العاشر يازجي، التي كانت مقررة الى محافظة عكار في 24 من الشهر الجاري الى ما بعد الفصح المجيد، وذلك بناء لطلب الرعايا، بالنظر إلى أحوال الطقس التي قد تكون عائقا أمام تنفيذ العديد من الفعاليات المقررة لزيارة غبطته.

وتوجه راعي ابرشية عكار وتوابعها للروم الارثوذكس الميتروبوليت باسيليوس منصور "بالشكر العميم لكل من تعب معنا في التحضير للزيارة، وسنعمل على الاستفادة من اتعابهم وتحضيراتهم ان شاء الله بعد الفصح المجيد".