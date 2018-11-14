تدابير سير في وسط بيروت خلال التمارين التحضيرية للعرض العسكري في مناسبة الاستقلال

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

"في مناسبة عيد الاستقلال وإقامة احتفال مركزي لهذه الغاية في جادة شفيق الوزان - وسط بيروت، ستقام تمارين تحضيرية على العرض العسكري، اعتبارا من السادسة والنصف صباحا من أيام الجمعة، السبت، الاثنين والأربعاء 16-17-19 و21/11/2018.

وسيتم إقفال الطرق المؤدية إلى الجادة المذكورة وتحويل السير وفقا لما يلي:

- السير الآتي من شارع إبن سينا - نفق فينيسيا، في اتجاه شارع اللواء فرنسوا الحاج.

- من نفق جورج حداد في اتجاه الجميزة أو الصيفي - بيت الكتائب.

- من تمثال المغترب فب اتجاه جادة شارل الحلو - شارع ويغان.

- تحويل السير الآتي من شارع فخر الدين (نفق فينيسيا) في اتجاه فندق "السان جورج"، ابتداء من فندق "مونرو".

يرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي المولجة تنظيم السير حول البقعة المذكورة".