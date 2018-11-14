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في بلدة لبنانية.. شاهدته مع ابنتها القاصر في السّرير "عاريين"!

14
NOVEMBER
2018
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان القوى الامنية التابعة لمفرزة جونية القضائية تمكنت من توقيف المواطن م. عيد مواليد 1950 من منزله في بلاط - جبيل بجرم التحرش بفتاة قاصر.

 

وفي التفاصيل، ان الضحية س. الاسعد (سورية - مواليد 2006) تسكن منذ 4 سنوات مع عائلتها المؤلفة من أب وأم و3 أخوة، في خيمة من الحديد قرب منزل عيد في أعالي جرود البترون.


ومنذ حوالي الشهر والنصف، شاهدت والدة الضحية عيد مع ابنتها في غرفة تحت منزله على سرير، وهما عاريان. وبعد علم والد الطفلة بالامر وأخذ ابنته الى الطبيب، غادر المنطقة مع عائلته الى مكان مجهول بعد تهديد من الجاني بقتلهم اذا افتضح الامر.

 

وفور علم جمعية "حماية" بالموضوع، تحركت وأجرت الاتصالات اللازمة مع القضاء المختص في الشمال لتوقيفه. وسيصار الى تسليمه الى مفرزة طرابلس القضائية.

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