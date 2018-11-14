living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الراعي يرعى مصالحة جعجع وفرنجية: لقاء تاريخي

14
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار يشارة بطرس الراعي، في كلمة خلال لقاء رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ورئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية في بكركي، إلى أن “المصالحة حصلت في أيار 2011 وشملت أيضًا الرئيسين ميشال عون وأمين الجميّل واليوم نؤكد المصالحة ونواصل الطريق سويًا ونمضي للأمام”.

 

واعتبر الراعي أن “لا يمكننا أن نفكر في الوحدة الشاملة بسوى الوحدة بين المسيحيين والموارنة تحديدًا فنحن نجتمع للانطلاقة لوحدتنا الداخلية والوطنية ونحن مجتمعون اليوم لاستمرار هذه الطريق”.

 

وأكد “أننا أخوة مهما كان الدين واللون والفكر والرأي فالبشرية كلها أخوة أمام الله فما أطيب أن يجلس الأخوة معًا”، لافتًا إلى أن “كثيرين فرحون في لبنان وخارج لبنان بهذه المصالحة، أي كل من يحب السلام والمصالحة في سبيل لبنان وشعبه”.

 

وذكّر الراعي بأن “بكركي ضد الثنائيات والثلاثيات والرباعيات فنحن مع الشعب اللبناني كله، وإن تحدثنا عن ثنائية فهي واحدة بين المسلمين والمسيحيين وهما جناحان وبذلك يمكن للبنان أن ينطلق”.

 

وأكد أن “اللقاء تاريخي عظيم بين فرنجية وجعجع ومن خلالهما مع أنصار التيار والحزب”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout