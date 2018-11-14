living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

درغام خلال لقاء في أوتاوا: نحن في مرحلة حساسة ودور التيار أساسي ضمن القواعد الدستورية

14
NOVEMBER
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد نائب تكتل لبنان القوي أسعد درغام "أننا في مرحلة حساسة جدا ونحن قلقون جراء الوضع الاقتصادي في لبنان، ونعول على حكمة فخامة الرئيس ميشال عون وجهود رئيس التيار جبران باسيل في الوصول الى حلحلة للعقدة الاخيرة يكون كفيلا بولادة الحكومة والبدء بمسيرة النهوض الاقتصادي المنتظر، لأن الناس تعبت والظروف المعيشية باتت ضاغطة للغاية".


كلام درغام جاء خلال لقاء في العاصمة الكندية أوتاوا مع "هيئة التيار الوطني الحر"، بحضور منسق كندا الأستاذ روبير محفوظ ومنسق أوتاوا السيد مارون عون والعميد المتقاعد جوزيف القزي والمقدم المتقاعد جورج الشعار وأعضاء الهيئة.


وأضاف: "نحن نتفهم المواقف التي أطلقها الرئيس الحريري خلال مؤتمره الصحافي، ونتفاءل بامكانية إيجاد حل في أقرب وقت ممكن على ضوء الجهود التي يقوم بها رئيس التيار، فكما كان دور التيار الوطني الحر في السابق جسر تواصل بين اللبنانيين وأنتج تفاهمات وتسويات ساهمت في ارساء الاستقرار في البلاد.ها هو اليوم يلعب دورا رئيسيا لانتاج تفاهمات وفق القواعد الدستورية والمعايير ونتائج الانتخابات، فلم نكن يوما معطلين لتشكيل الحكومة ولن نكون، بل على العكس فنحن نؤمن أن الحكومة المقبلة هي حكومة عهد الرئيس ميشال عون، ويجب أن تنطلق لنستكمل مسار الاصلاح المنشود لأن الناس تعبت والتغيير بات ضرورة.


وتابع: الأزمة المستجدة وكما بات معلوما تحول منذ أسبوعين، دون تأليف الحكومة، ولا يبالغ الوزير باسيل حين يصفها بالعقدة الوطنية، مؤكدا على مسؤولية ودور الجميع في حلها، فان ساهم كل فريق من فرقاء الأزمة الثلاثة، أي حزب الله وتيار المستقبل واللقاء التشاوري، ببعض الحلول على ألا يكون في الحكومة أي احتكار لتمثيل اي مكون، بل ثمة أكثرية وأقلية لدى كل مكون. وفي كل مكون يتمثل الاثنان في حكومة الوحدة الوطنية. عندها تكون الولادة قريبة. وهذا ما تمسكنا به منذ البداية ويجب أن يسري على الجميع.


وتطرق درغام لنتائج الجلسة التشريعية ودور التكتل فيها، فأكد أن التيار الوطني الحر تمكن من اقرار قانون "المفقودين والمختفين قسرا" الذي يرمي إلى الكشف عن مصير آلاف المواطنين الذين اختفوا أثناء الحرب الأهلية، فالجميع يعلم أننا أصحاب هذا المشروع و بعض من شاركوا في الحرب أو ممثليهم لم يكونوا مؤيدين للقانون.


ولفت الى "أننا ندرك أن القانون لا يبلسم جراح الأهالي، ولكن يجيب عن تساؤلاتهم ويبرد قلوبهم في كشف مصير أبنائهم إن كانوا في السجنون أو شهداء الحرب. وكنواب تكتل "لبنان القوي" قدنا اقتراح قانون المخفيين قسرا لان الحرب انتهت، لكن معاناة بعض العائلات اللبنانية لم تنته، وهي تنتظر أي معلومة جدية تبرد قلبها بمعطيات طبية وتقطع الشك باليقين بالنسبة لمصير أبنائهم والاجابة عن استفسارات عائلاتهم".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout