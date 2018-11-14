درغام خلال لقاء في أوتاوا: نحن في مرحلة حساسة ودور التيار أساسي ضمن القواعد الدستورية

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أكد نائب تكتل لبنان القوي أسعد درغام "أننا في مرحلة حساسة جدا ونحن قلقون جراء الوضع الاقتصادي في لبنان، ونعول على حكمة فخامة الرئيس ميشال عون وجهود رئيس التيار جبران باسيل في الوصول الى حلحلة للعقدة الاخيرة يكون كفيلا بولادة الحكومة والبدء بمسيرة النهوض الاقتصادي المنتظر، لأن الناس تعبت والظروف المعيشية باتت ضاغطة للغاية".



كلام درغام جاء خلال لقاء في العاصمة الكندية أوتاوا مع "هيئة التيار الوطني الحر"، بحضور منسق كندا الأستاذ روبير محفوظ ومنسق أوتاوا السيد مارون عون والعميد المتقاعد جوزيف القزي والمقدم المتقاعد جورج الشعار وأعضاء الهيئة.



وأضاف: "نحن نتفهم المواقف التي أطلقها الرئيس الحريري خلال مؤتمره الصحافي، ونتفاءل بامكانية إيجاد حل في أقرب وقت ممكن على ضوء الجهود التي يقوم بها رئيس التيار، فكما كان دور التيار الوطني الحر في السابق جسر تواصل بين اللبنانيين وأنتج تفاهمات وتسويات ساهمت في ارساء الاستقرار في البلاد.ها هو اليوم يلعب دورا رئيسيا لانتاج تفاهمات وفق القواعد الدستورية والمعايير ونتائج الانتخابات، فلم نكن يوما معطلين لتشكيل الحكومة ولن نكون، بل على العكس فنحن نؤمن أن الحكومة المقبلة هي حكومة عهد الرئيس ميشال عون، ويجب أن تنطلق لنستكمل مسار الاصلاح المنشود لأن الناس تعبت والتغيير بات ضرورة.



وتابع: الأزمة المستجدة وكما بات معلوما تحول منذ أسبوعين، دون تأليف الحكومة، ولا يبالغ الوزير باسيل حين يصفها بالعقدة الوطنية، مؤكدا على مسؤولية ودور الجميع في حلها، فان ساهم كل فريق من فرقاء الأزمة الثلاثة، أي حزب الله وتيار المستقبل واللقاء التشاوري، ببعض الحلول على ألا يكون في الحكومة أي احتكار لتمثيل اي مكون، بل ثمة أكثرية وأقلية لدى كل مكون. وفي كل مكون يتمثل الاثنان في حكومة الوحدة الوطنية. عندها تكون الولادة قريبة. وهذا ما تمسكنا به منذ البداية ويجب أن يسري على الجميع.



وتطرق درغام لنتائج الجلسة التشريعية ودور التكتل فيها، فأكد أن التيار الوطني الحر تمكن من اقرار قانون "المفقودين والمختفين قسرا" الذي يرمي إلى الكشف عن مصير آلاف المواطنين الذين اختفوا أثناء الحرب الأهلية، فالجميع يعلم أننا أصحاب هذا المشروع و بعض من شاركوا في الحرب أو ممثليهم لم يكونوا مؤيدين للقانون.



ولفت الى "أننا ندرك أن القانون لا يبلسم جراح الأهالي، ولكن يجيب عن تساؤلاتهم ويبرد قلوبهم في كشف مصير أبنائهم إن كانوا في السجنون أو شهداء الحرب. وكنواب تكتل "لبنان القوي" قدنا اقتراح قانون المخفيين قسرا لان الحرب انتهت، لكن معاناة بعض العائلات اللبنانية لم تنته، وهي تنتظر أي معلومة جدية تبرد قلبها بمعطيات طبية وتقطع الشك باليقين بالنسبة لمصير أبنائهم والاجابة عن استفسارات عائلاتهم".