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مصافحة وقبَل بين جعجع وفرنجية في لقاء المصالحة

14
NOVEMBER
2018
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بدأ لقاء المصالحة التاريخي بين رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع ورئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية في بكركي التي يرعاها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.


وسجلت مصافحة حارة بين جعجع وفرنجية وسط تصفيق الحاضرين.

 

والوفد الذي يرافق جعجع إلى بكركي يضم النواب ستريدا جعجع وجوزيف اسحاق وانطوان حبشي وشوقي الدكاش والنائبين السابقين فادي كرم وأنطوان زهرا ومدير مكتب جعجع طوني الشدياق. اما الوفد الذي يرافق فرنجية إلى بكركي فيضم كلاً من الوزير يوسف فنيانوس والوزراء السابقين يوسف سعادة وروني عريجي يوسف فنيانوس، النواب فايز غصن، وفريد الخازن واسطفان الدويهي وطوني فرنجية، ووضاح الشاعر.

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