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اليوم الثالث في اسبوع ابواب القصر الجمهوري المفتوحة لمناسبة الاستقلال

14
NOVEMBER
2018
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واصل القصر الجمهوري فتح ابوابه اليوم امام طلاب المدارس والجمعيات لمناسبة عيد الاستقلال الـ 75، وذلك لليوم الثالث على التوالي ضمن برنامج يستمر حتى بعد غد الجمعة وتساهم في احيائه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومؤسسات المجتمع المدني، التي تقيم نشاطات تثقيفية بهدف القاء الضوء على عناوين على صلة مباشرة بهذه المناسبة وببعض القضايا الوطنية والتنشئة السليمة للمواطن وتوعيته على حقوقه وواجباته وتحقيق اندماج ذوي الحاجات الخاصة في مجتمعهم.


وقد امت وفود طلابية القصر قبل ظهر اليوم من 12 مدرسة وجمعية مسجلين تفاعلا مميزا مع النشاطات. وكما في اليوميين الماضيين، حرص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على الخروج من مكتبه والترحيب بالطلاب والتقاط الصور التذكارية معهم بحضور اللبنانية الاولى السيدة ناديا عون التي رافقت الطلاب في بعض جولاتهم، وذلك على وقع الاغاني الوطنية التي انشدها الطلاب ملوحين بالاعلام اللبنانية.


وخلال الجولة، القى عدد من الطلاب كلمات عبروا فيها عن سرورهم بزيارة القصر الجمهوري في مناسبة الاستقلال، مشددين على معنى العيد وعلى الاتحاد والعمل مع ذوي الحاجات الخاصة من اجل بناء مجتمع افضل.


وكانت كلمة لـ"مدرسة الراهبات الباسيليات الشويريات" القاها احد طلابها واصفا الرئيس عون بـ"حامي لبنان وفرح الناس" الذي سيترك "بصمات يعتز بها الزمان"، داعيا رئيس الجمهورية ليجعل "فجر لبنان يبزغ من دفقه عزة وكرامة وسيادة وتحويله الى بطل جبار تغار منه الاقطار فيصبح الاستقلال عندئذ عيدا ومهرجانا للسيادة الوطنية، لا ذكرى مؤلمة وغصّة موجعة".


وقد اكد طلاب "مدرسة مار مخائيل -ذوق مكايل" ايمانهم بان الوطن ليس ارضا نعيش عليها لكنه كيان يعيش فينا، معاهدين العمل على بذل التضحيات في سبيله، فيما اعرب طلاب "الليسيه- نهر ابراهيم" عن شعورهم العميق بالانتماء للوطن وبايمانهم بمستقبل مشرق للبنان.

ويشكل "حب الوطن" احد العناوين الرئيسية للنشاطات التي يشهدها القصر من وحي الاستقلال لاستلهام قيمه ومعانيه في سبيل تثبيت وحدة الشعب والتمسك بالانتماء الى الوطن . ويتولى القيمون على هذا النشاط تفسير معنى الاستقلال للطلاب وتقديم شروحات حول الارزة رمز الهوية اللبنانية لاقامة مقارنة بين صمودها في ظل الظروف الطبيعية الصعبة التي تعيش فيها، وضرورة صمود اللبنانيين وتمسكهم بارضهم في مواجهة الظروف والتحديات التي يواجهها وطنهم.


ومن العناوين ذات الصلة "بحب الوطن"، موضوع "اخلاقيات واداب التصرف" الذي يتولى القيمون عليه تعريف الطلاب على شرعة حقوق الطفل وشرح بنودها بما يضمن تنشئة سليمة تشكل بحد ذاتها الارضية اللازمة لخلق مواطنة مسؤولة من خلال التمييز بين الحقوق والواجبات وتحديد العناصر الاساسية والقيم الانسانية والصفات التي يجب ان يتمتع بها المواطن الفاعل، لا سيما لجهة التفهم واللطف بالمعاملة، والصدق والعدل، والعطف ومساعدة الاخرين، وتحمل المسؤولية، والوقوف الى جانب الحق، واحترام المساحة الشخصية للفرد.


يذكر ان النشاطات توزعت الى حب الوطن وأخلاقيات وآداب التصرف، على عناوين مكافحة الاستقواء، القطاع العام، حماية الطبيعة والحيوانات، المساواة بين المرأة والرجل، الاندماج، الوقاية من الادمان بمختلف انواعه(التدخين، المخدرات، الادمان الرقمي...) روح القيادة والذكاء العاطفي.


وقد ضمت الوفود الزائرة طلابا من مدارس: الليسيه الفرنسي اللبناني- المتحف، راهبات سيدة البشارة الباسيليات الشويريات-كفرشيما، مدرسة الحكمة-عين سعادة، تكميلية سيدة السلام لراهبات المحبة- القبيات، مدرسة السلام الانطونية-زحلة، ثانوية تبنين الرسمية-النبطية، مركز المطالعة والتنشيط الثقافي-القاع، مدرسة راهبات مار يوسف الظهور-معاد جبيل، مدرسة مار مخائيل-ذوق مكايل، مدرسة سان جورج-الزلقا، FAID، الليسية نهر ابراهيم.

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