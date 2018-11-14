طقس لبنان.. برق ورعد ورياح قوية وثلوج!

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس الخميس غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط امطار خفيفة متفرقة وتشتد غزارتها ليل الخميس – الجمعة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: منخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط، يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا ويشتد تأثيره يوم الجمعة المقبل.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد فترة بعد الظهر، كما تتساقط بعض الثلوج الخفيفة والمتفرقة على ارتفاع 2000 متر وما فوق.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط امطار خفيفة متفرقة، تشتد غزارتها خلال ليل الخميس – الجمعة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق.

الجمعة: غائم اجمالا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح قوية تقارب أحيانا الـ70 كلم/س، يرتفع معها موج البحر كما تتساقط الثلوج اعتبارا من ارتفاع 1800 متر وما فوق.

-الحرارة على الساحل من 13 الى 24 درجة، فوق الجبال من 9 الى 16 درجة، في الارز من 3 الى 8 درجات، في الداخل من 8 الى 19 درجة.

-الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية تتحول ليلا الى جنوبية شرقية، سرعتها من 10 الى 35 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75%.

-حال البحر: منخفض الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06,09 ساعة غروب الشمس: 16,36