بالأسماء - وزير الاقتصاد يعلّق التداول بكبيس اللفت في 6 شركات ويحذر

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أصدر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري قرار تعليق التداول بصنف كبيس اللفت في 6 شركات هي: شركة قرطاس للمعلبات والتبريد ش.م.ل الكائنة في الدورة، شركة منتوجات الضيعة الكائنة في الكورة، مؤسسة يانا للتجارة الكائنة في الغازية، مؤسسة خيرات البقاع الاخضر الكائنة في صور، مؤسسة عبيد الكائنة في اللوبية ومؤسسة ميشال مطر الكائنة في الكورة، بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية والتي تثبت عدم مطابقتها للقرار رقم 119/1 الصادر عن وزارة الصناعة بتاريخ 15/9/2017 لناحية وجود مواد ملونة غير مسموحة في صناعة المخللات.



وقد طلب خوري من المؤسسات المذكورة سحب منتجاتها من اللفت من السوق وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة لإجراء اتلافها.



ويحذّر وزير الاقتصاد الشركات الغذائية من التلاعب بالمواصفات القياسية الالزامية والقواعد العامة لصحة الغذاء، ويؤكّد حرصه على حماية المستهلك والحفاظ على الصحة والسلامة العامة.