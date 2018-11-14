اللجنة العليا لتنظيم القمة العربية التنموية عقدت اجتماعاً لعرض الترتيبات المتعلقة بالقمة

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عقدت اللجنة العليا لتنظيم القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، اجتماعاً ظهر اليوم في قصر بعبدا، خصص لعرض ما تحقق حتى الآن من تحضيرات للقمة التي يستضيفها لبنان في 20 كانون الثاني المقبل.



وقدّم رئيس اللجنة المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، شرحاً لما تحقق حتى الآن من ترتيبات، مؤكداً على اهمية التعاون والتنسيق مع الوزارات والادارات اللبنانية المعنية بالقمة. واشار الى ان التوجيهات التي اصدرها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قضت بالاسراع في انجاز الترتيبات ليكون لبنان جاهزاً لاستقبال القمة والفعاليات المرتبطة بها، وفق تنظيم يتناسب واهمية الحدث.