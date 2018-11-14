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تاتش تركض في ماراثون بيروت لدعم جهود himaya لحماية الأطفال

14
NOVEMBER
2018
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أعلنت تاتش، شركة الإتصالات والبيانات المتنقلة الأولى في لبنان بإدارة مجموعة زين، عن مشاركة أكثر من 100 موظف من الشركة وعائلاتهم في فعاليات سباق ماراثون بيروت، وذلك في إطار تعاون تاتش مع جمعية himaya التي تعنى بالحد من العنف ضد الأطفال، تحت شعار "تاتش تركض من أجل himaya"، خلال السباق الذي أقيم يوم الأحد 11 تشرين الثاني.
 
وتعمل الجمعية على حماية الأطفال بشكل شامل من خلال التركيز على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي، الجسدي، النفسي، والإهمال. كما تحثّ الجمعية غير الحكومية باستمرار على إنشاء بيئات إيجابية مناسبة لنمو صحي للأطفال عبر الوقاية من العنف وتأمين الدعم النفسي والاجتماعي لأطفال ضحايا العنف..
 
وفي تعليقه على هذه المشاركة قال الرئيس التنفيذي لشركة تاتش، إمري غوركان: "روح الفريق عدوى إيجابية بين موظفي تاتش، لذا يسعدني جدًا أن يكون قد شارك أكثر من 100 موظف بالركض من أجل جمعية himaya لدعم الجهود الرامية إلى إيجاد بيئة أكثر إيجابية لأطفالنا. وتندرج هذه المبادرة في إطار الشق الصحي من برنامج تاتش للتنمية المستدامة Positive touch، والذي بدوره يتماشى مع الهدف رقم 3 من برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي يحث على الصحة الجيدة والرفاهية لجميع الفئات العمرية".
 
ولطالما كان إيمان شركة تاتش راسخاً بضرورة دعم المجتمع الذي تعمل فيه. علماً أن 25% من مجمل العائدات المحصلة من مشاركة تاتش في "تاتش تركض من أجل himaya " توجهت لمصلحة الجمعية.
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