living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ضاهر: محاولات ذر الرماد في العيون مكشوفة وحديثي عن النقل المدفوع لا يشمل الجميع

14
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
جدد النائب ميشال ضاهر التأكيد أنَّ محاولات ذرّ الرماد في العيون التي يقوم بها بعض السياسيين في زحلة لم تعدْ تجدِي نفعاً في التعتيم على الحقيقة الساطعة، وهي أن السعي للتوفير على المواطن الزحلي والبقاعي وفي المقابل الإبقاء على أفضل خدمة من كهرباء زحلة بشروط أنسب للمواطن وللخزينة العامة، كانت الهدف الأساس لتحرّكه منذ أشهر، وانطلاقاً من واجباته في تمثيلِ المواطنين في الندوة البرلمانية وبالتالي الدفاع عن حقوقهم.
 
وأوضح ضاهر أن إشارته في حديثه التلفزيوني أمس الثلثاء إلى باصات مدفوعة الأجر لنقل المشاركين من خارج مدينة زحلة في اعتصام الإثنين أمام "شركة كهرباء زحلة"، لم يكن يشمل جميع المشاركين بالتأكيد الذين يكنّ لهم ولجميع أبناء منطقته ولآرائهم كل الإحترام والتقدير، مطالباً المعنيين بمناقشة موضوعية للأرقام التي أوردها وليس حرف المعركة نحو مكان آخر.
 
ودعا ضاهر الزحليين إلى مواكبة الإنجاز الذي تحقَّق في مجلس النواب بالأمس وإلى التلاقي حول تحقيق مصالح أبناء المدينة والقضاء في نقاش عقلاني هادئ بعيداً عن المزايدات والشعبوية، واعداً بمحطاتٍ آخرى من رفع مطالب أهالي المنطقة المحقة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout