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أبو زيد شكر رئيس الجمهورية على افتتاح ثكنة عسكرية في جزين وأطلعه على نتائج زيارته موسكو وعلى صدور كتاب روسي عن الرئيس عون

14
NOVEMBER
2018
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إستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا النائب السابق عن قضاء جزين أمل أبو زيد الذي توجّه الى رئيس الجمهورية بصفته القائد الاعلى للقوات المسلّحة شاكراً إفتتاح الثكنة العسكرية في جزين اليوم ، وعرض معه لموضوع مستشفى جزين وضرورة تأمين الاموال لدفع مستحقات الاطباء والموظفين وضرورة تأمين استمرارية العمل في هذا المرفق الحيوي لأبناء جزين والقضاء.
 
كما عرض أبو زيد لرئيس الجمهورية نتائج زيارته الاخيرة الى موسكو ولقاءاته مع بعض المسؤولين الروس ، وقيام معهد الاستشراق الروسي التابع لاكاديمية العلوم الروسية بنشر كتاب خاص عن فخامة الرئيس ميشال عون يتضمّن عرضاً لتاريخ ولأفكار ولمواقف لبنانية واقليمية وعالمية باللغة الروسية، وهذا أول كتاب من نوعه عن شخصية عربية سوف يطلقه المعهد في شهر شباط 2019.
 
كذلك كان اللقاء مناسبة تمّ في خلالها عرض الوضع الحكومي ومسعى رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل على خط حلحلة التشكيلة الحكومية.
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