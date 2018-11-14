نريد حكومة قوية.. باسيل من دار الفتوى: الكل يريد الخروج من الازمة

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زار وزير الخارجية جبران باسيل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى حيث أكد أن "للمفتي دريان دوره في الازمات الوطنية ونحن بحاجة لمساعدته ورأيه للذهاب الى حوار عقلاني".

وأشار الى أن كل فريق قال كلمته ورفع السقف ومع ذلك يرتفع منسوب التفاؤل.

وأضاف: حان الوقت للحوار للخروج بحل على مبدأ العدالة وألا يكون في الحكومة اكراه او فرض.

وقال: نريد حكومة قوية ولذلك نريد رئيس حكومة قوياً والموضوع ليس موضوع صلاحيات رئيس حكومة او طائف.

وأكد باسيل: اذا كان الحريري اب السنة السياسي فالمفتي دريان اب السنة الروحي ومن واجبنا ان نجمع الكل وعدم ترك اي ثغرة يدخل منها المتربصون بالبلد. مشيراً الى أنه "لدينا قواعد للحل حتى لا يكون عشوائياً واذا اقتنع الجميع بهذه المبادئ فإننا ندخل الى نقاش الافكار."

وختم: الكل يريد الخروج من الازمة ويطالبوننا باستكمال مسعانا.