اللجنة المركزية لإدارة المنشآت في التيار تجري استدراج عروض لتلزيم تنفيذ اعمال بناء مخيم الشباب

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تجري اللجنة المركزية لإدارة المنشآت في التيار الوطني الحر استدراج عروض بطريقة الظرف المختوم لتلزيم تنفيذ اعمال بناء مخيم الشباب من

قبل مكاتب او شركات تعهدات هندسيّة متخصصة بتنفيذ هكذا نوع من الاعمال يكون اصحابها فقط من المنتسبين الى التيار ولهم الخبرة

الكافية في هذا المجال وفقاً لدفتر الشروط الخاص الموضوع لهذه الغاية والذي يمكن الحصول عليه بعد ابداء الرغبة في الاشتراك من خلال ارسال رسالة عبر البريد الاكتروني fpmyouthcamp@fpmlb.org قبل الساعة ١٢ ظهراً من يوم الجمعة الواقع فيه ٢٣ تشرين الثاني ٢٠١٨، ويرفض كل طلب اشتراك بعد الموعد المذكور اعلاه.

لمن يرغب بمزيد من المعلومات، وللتأكد من إستلامنا الرسالة ضرورة الاتصال على الرقم 03/044372 من الساعة 10 صباحا" الى الساعة 2 بعدالظهر خلال المهلة المحددة أعلاه