وقع ضحية كمين مسلح بعد خروجه من مصرف في كسروان!

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أفادت الوكالة الوطنية للاعلام عن تعرض عضو المجلس البلدي لبلدة عجلتون باسكال القسيس أمس لاطلاق نار من قبل مجهولين تعقبوه بعد خروجه من فرع احد المصارف في منطقة ريفون في وسط كسروان، محاولين سلبه الاموال التي كانت بحوزته.

فأصيب بثلاث رصاصات اثنتان في كتفه وثالثة في صدره مما استوجب نقله في سرعة الى مستشفى السان جورج في عجلتون، حيث أدخل غرفة العمليات لاخراج الرصاصات الثلاث وحالته مستقرة.

وحضرت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث وباشرت تحقيقاتها لمعرفة الفاعلين، فيما تنتظره لتستمع الى افادته.

وقد زاره رئيس البلدية كلوفيس الخازن على رأس وفد من اعضاء المجلس البلدي للاطمئنان اليه ومتابعة حالته الصحية، رافضا الاجابة على اي سؤال، مكتفيا بالقول "الحمد الله انه لا يزال حيا ولننتظر نتائج التحقيقات الامنية ليبنى على الشيء مقتضاه".