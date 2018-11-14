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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 14 تشرين الثاني 2014

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النهار: أسرار الآلهة


مواجهة حركية

تدور مواجهة خفية داخل حركة سياسية بين أقطاب يسعى كل منهم الى تعيين المحسوبين عليه في المواقع التنظيمية بعد الانتهاء من مؤتمرهم العام.

 

وراثة سياسية

رغم غيابه عن الشاشة، للمرّة الأولى يتدخّل نجل مرجع سياسي في محاولة لتعيين قريبين منه تمهيداً لوراثة سياسيّة كانت مُستبعدة في وقت سابق....


موظف مزدوج

يتردّد أن موظّفاً في وزارة التربية يتقاضى رواتب شهريّة من مدارس خاصّة للتغطية على تجاوزاتها....

 

 

 


البناء: خفايا وكواليس

كواليس

وضعت عواصم غربية عديدة الوضع في الجزائر تحت المتابعة، وشكلت فرق عمل لتجميع المعلومات عن الأوضاع الداخلية وتحليلها ووضع التوقعات حول مستقبل الأوضاع الجزائرية سياسياً وأمنياً وخصوصاً التوقعات بصدد الوضع الرئاسي وفرص التعددية السياسية والحزبية والنيابية وحجم التيارات العلمانية والدينية وتقدير حجم التاثير الخليجي وحجم الأخوان المسلمين…

 

 

 



المستقبل: يقال

إن مراسلين صحافيين في عدد من عواصم دول القرار نقلوا أمس عن مسؤولين غربيين وروس تنويهاً بمضامين خطاب «رجل الدولة» سعد الحريري وتأييداً مطلقاً لدوره في تحصين الاستقرار اللبناني.

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز
يُؤكّد بعض رؤساء هيئات الرقابة أن ما أعلنه وزير المال دقيق لدرجة محسوسة، ومعيوشة كل شهر..


غمز
أحدث كلام مسؤول حزبي هزّة في أوساط معنية، لجهة الجهل بأسماء الحقائب المقررة لفريقه..


همس
نصح مسؤول كبير بالبقاء حيث هو، واستكمال الوسائل الممكنة لإنجاز ملف الحكومة.. قبل التدخل الوسيط..

 

 

الجمهورية: أسرار

توجيه

قرر تيار كبير إعادة النظر بخططه الإعلامية وتوجيه كادراته بعد الكلام الدقيق لمرجع بارز وضع فيه النقاط على الحروف.

إمتعاض

ينقل قريبون من مسؤول كبير إمتعاضه من تصرُّف أحد الأحزاب الحليفة حيث يُردِّد أمامهم إن الوضع الإقتصادي لم يعد يحتمل تأخير التأليف.

أزمة

رفضت شركة كبرى تحسين ظروف عمل موظفيها وضاعفت تعويضات ورواتب المدراء ما أدى إلى أزمة مع إدارتها العالمية. 

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