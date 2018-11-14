الخارجية الأميركية: ابن الأمين العام لحزب الله جواد نصر الله «إرهابياً عالمياً»

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في سياق استمرارها بسياسة الضغوط والعقوبات على فصائل المقاومة اللبنانية والفلسطينية واستهدافها حزب الله، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس تصنيف ابن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، جواد نصرالله، «إرهابياً عالمياً». ووصف بيان الوزارة نصرالله بأنه «القائد الصاعد» للحزب، مشيرةً إلى أنه خلال السنوات الأخيرة جنّد أشخاصاً لشنّ هجمات على إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة. كذلك أضافت الخارجية الأميركية تنظيم «كتائب المجاهدين في الأراضي الفلسطينية» إلى قائمة «المنظمات الإرهابية العالمية»، مدعية ارتباطه بحزب الله.

وجاء بيان الخارجية الأميركية بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أربعة أشخاص، قالت إنهم «مهمون لحزب الله في العراق ويساعدونه في نقل الأموال والحصول على الأسلحة والتواصل مع إيران»، وهم: شبل محسن، المعروف بحسب البيان باسم «عبيد الزيدي»، يوسف هاشم، عدنان كوثراني ومحمد فرحات. وادعت وزارة الخزانة أن الزيدي هو «المنسق الرئيسي بين حزب الله والحرس الثوري الإيراني»، وأنه مقرب من «مموّل حزب الله أدهم طباجة، ونسق عمليات تهريب النفط من إيران إلى سوريا»، وأنه يقوم بـ«إرسال مقاتلين عراقيين إلى سوريا بتكليف من الحرس الثوري». أمّا الأسماء الثلاثة الأخرى، فادعى بيان الخزانة أنهم «متورطون في جمع المعلومات الاستخبارية ونقل الأموال إلى حزب الله في العراق»!