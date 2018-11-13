مئات المفقودين في أضخم حرائق بكاليفورنيا

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أصبح أكثر من 200 شخص في عداد المفقودين جراء أضخم حريق في كاليفورنيا أسفر حتى أمس عن مقتل 31 شخصا على الأقل وأجبر ما يربو على ربع مليون شخص على الإجلاء.



وسوى ما يعرف بحريق «كامب فاير» إلى الشمال الغربي من ساكرامنتو أكثر من 6700 منزل ومتجر بالأرض في بلدة بارادايس، حسب وكالة رويترز. وقال كوري هونيا قائد شرطة مقاطعة بيوت إن هناك ما لا يقل عن 228 شخصا ما زالوا مفقودين.



وفي جنوب كاليفورنيا، دمر حريق «وولزي فاير» 85 ألف فدان على الأقل و177 مبنى. وتم احتواء 15 في المائة فقط من الحريق.



وقال مسؤولون من وكالة «كال فاير» للحماية من الحرائق في كاليفورنيا إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما. وأجبرت النيران السلطات على إصدار أوامر إجلاء لربع مليون شخص في مقاطعتي فنتورا ولوس أنجليس ومجتمعات ساحلية من بينها ماليبو.