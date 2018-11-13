كهرباء زحلة على طاولة اللقاء الذي جمع المهندس اسعد نكد بوزير الطاقة سيزار ابي خليل

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لان مصلحة الزحليين فوق كل اعتبار وخلافا للاجواء التي حاولت ترويج حالة من الانقسام داخل البيت الواحد محوره امتياز شركة كهرباء زحلة زار رئيس مجلس إدارة كهرباء زحلة اسعد نكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل في الوزارة



وكان الوزير ابي خليل قد عقد مؤتمرا صحافيا في حضور النائبين سليم عون وميشال ضاهر شرح خلاله مشروع القانون الجديد الذي اقر في مجلس النواب



قطاع الكهرباء في مدينة زحلة امام مرحلة جديدة في وقت يشدد نكد على انه سينكب على دراسة التعرفة ليبقى الاهم بالنسبة الى الزحليين ان تبقى كهرباؤهم 24/24