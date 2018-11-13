درغام يزور بلدية أوتوا: الجالية اللبنانية أثبتت حضورها في كافة المجالات

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من ضمن نشاطاته في بلاد الاغتراب زار نائب "تكتل لبنان القوي" أسعد درغام مدينة اوتوا في كندا، حيث قام على رأس وفد، ضم العميد المتقاعد جوزيف القزي ، منسق التيار الوطني الحر في اوتوا مارون عون، والرفيقين في التيار المهندس جهاد داوود والسيد أنور مفلح، بزيارة مبنى البلدية لتقديم التهاني بإعادة انتخاب رئيس البلدية السيد جيم واتسون، والمستشارين اللبنانيين الياس الشنتيري وجورج دروز.

وأثنى درغام على دور البلدية في احتضان الجالية اللبنانية التي أثبتت حضورها في كافة المجالات العلمية والاقتصادية والسياسية في المدينة، كما شكرها على اطلاق اسم القديس شربل على احد شوارع المدينة.

وتطرق درغام خلال اللقاء لدور الجالية اللبنانية الفعال في كندا، فأكد "أن الجالية اللبنانية أثبتت حضورها في بلدها الثاني كندا وتمكنت من تحقيق الكثير من النجاحات بسبب إخلاصها، وانفتاحها وتفانيها في العمل، وشدد على أن الجالية تقوم على تعميم ثقافة السلام في العالم وتسعى لتعزيز الروابط بينها وبين لبنان".

ولفت درغام الى "أن الجهود التي قام بها وزير الخارجية جبران باسيل تمكنت من تعزيز الروابط بين بلدان الانتشار والبلد الأم، وذلك من خلال مؤتمرات الطاقة الاغترابية في كافة دول الانتشار، والذي عقد مؤخرا في كندا في أيلول الماضي ما ساهم في تعزيز العلاقات ومد جسور التواصل والاستفادة من الخبرات اللبنانية.

وتطرق درغام لأهمية تفعيل التواصل مع لجنة الصداقة الكندية اللبنانية في مجلس النواب الكندي اتي يرأسها النائب فيصل خوري، والتي تضم أكثر من 100 نائبا ووزيرا وعضوا في مجلس الشيوخ. وأكد أننا سنعمل لانشاء لجنة مماثلة في البرلمان اللبناني لمزيد من التعاون بين البلدين. وفي الختام وجه درغام دعوة لمسؤولي البلدية لزيارة لبنان والتعاون مع بلديات المدن اللبنانية.