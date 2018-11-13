الأمن العام اللبناني يكذب بيان "هيومن رايتس وتش"

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صرحت ممثلة منظمة "هيومن رايتس وتش" في مؤتمر صحفي اليوم أن المنظمة تهتم بموضوع اللاجئين ، وأن في لبنان ضغطاً على النازح السوري للعودة الى بلده قبل الوقت المناسب، وأن المنظمة ترى أن هناك ضغطاً مباشراً من الأمن العام اللبناني حتى يعود السوريون الى مناطقهم المحرومة من الكهرباء والماء والحماية وحتى لا وجود للرقابة للتأكد من عدم تعرضهم للانتهاكات.

تؤكد المديرية العامة للأمن العام انها لا تمارس اي شكل من اشكال الضغط على النازحين السوريين للعودة الى سوريا، وان جميع العائدين منهم قد عادوا طوعاً اما بشكل افرادي او ضمن دفعات العودة الطوعية التي تنظمها المديرية العامة للأمن العام بالتنسيق مع السلطات السورية المختصة، والتي تتم بحضور مندوبين من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR الذين يتأكدون ان النازحين يعودون طوعاً وبملء ارادتهم.