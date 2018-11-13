living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اقرار قانون المفقودين والمخفيين قسرا انجاز بعد طول انتظار، و تحية لغازي عاد

13
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

غازي عاد سعيد حيث هو. اخيرا اثمر نضالُه مع اهالي المفقودين والمخفيين قسرا قانونا يحدد آلية البحث عن آلاف خرجوا ولم يعودوا الى عائلاتهم. منهم مفقودون، ومنهم مخفي قسرا وفي الحالتين ستبحث هيئة وطنية في ايجاد اجابات مهما طال البحث عنها.

غازي عاد الذي قضى سنواته الاخيرة في العمل على اقتراح قانون مع النائبين حينها غسان مخيبر وحكمت ديب، ساهم في ايجاد آلية للبحث اقرت في جلسة الاثنين في مجلس النواب. على ان تتألف هيئة محصنة مستقلة، غير خاضعة لاي ضغوط، لا يمكن اقالة افرادِها.

الهيئة تتألف من عشرة اعضاء، اطباء تسميهم نقابة الاطباء، وقضاة يسميهم مجلس القضاء الاعلى على ان تختارَهم الحكومة وممثلون من الاهالي. 

اقتراح القانون اثار جلبة في الجلسة التشريعية. بعد النقاش عليه صوتت مع اقراره كتلة لبنان القوي ونواب الكتائب فيما انقسمت كتل المستقبل وامل وحزب الله. اما القوات اللبنانية فاعترضت على المادة 37 التي تنص على معاقبة كل من اقدم محرضا او فاعلا او شريكا او متدخلا في جرم الاخفاء القسري على ان يعاقب بالاشغال الشاقة من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة وبالغرامة من خمسة عشر مليون ليرة لبنانية حتى عشرين مليون ليرة.

فيما نصت المادة المادة الثامنة والثلاثون على ان بعاقب بالحبس كل من يمنع النفاذ الى المعلومات لافراد الاسرة او الهيئة.

كتلة الاشتراكي التي قالت عن القانون على لسان نائبها اكرم شهيب انه نبش للقبورعادت وقالت على لسان النائب نفسه: اذا اردتم ان تقروه، اقروه كاملا مع المادة السابعة والثلاثين لنرى اين ستصلون به.

سجال مجلس النواب هذا يعكس تماما تشظي المشهد السياسي من الحرب اللبنانية حتى يومنا هذا، الا ان نائب كتلة لبنان القوي حكمت ديب، الكتلة التي انبثق منها رئيس الجمهورية العماد ميشال صاحب الباع الطويل في المناداة لاقرار هذا القانون، اكد على ضرورة ختم هذا الجرح.

 


OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout