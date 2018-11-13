السياسة السياحية ومن خلال حوكمة القطاع الخاص تحقق الاستدامة

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شارك رئيس لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وديع كنعان "بالمؤتمر الاقليمي عن الحوكمة" الذي افتتحه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونظمه "معهد الاعداد والتدريب في مصرف لبنان"، بالتعاون مع شركة "طيران الشرق الاوسط"، وبالاشتراك مع مؤسسات دولية رائدة في مجال الحوكمة، في مركز "شركة طيران الشرق الاوسط للتدريب والمؤتمرات" و"قاعة رياض سلامة"، في حضور رئيس مجلس ادارة "طيران الشرق الاوسط" محمد الحوت، ورئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن، والوزير السابق جو سركيس، والنائب السابق غنوة جلول، ورئيس مصلحة سلامة الطيران عمر قدوحة، إضافة إلى عدد من المدراء العامين للمصارف التجارية والفنادق وشركات الطيران العاملة في لبنان والخارج".

وعرض كنعان رؤية السياحة للبنان اللتي اعدتها لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي شدد من خلالها على حوكمة القطاع الخاص للقطاع السياحي من خلال الشراكة بالادارة بين القطاعين العام والخاص وذلك لاجل الحفاظ على استدامة المشاريع. معتبرا انها تحقق الية لانشاء وادارة المقاصد السياحية وتحرص على تنميتها بشكل مستدام، والسياسة السياحية اليوم، ومن خلال حوكمة القطاع الخاص تحقق الاستدامة.

اضاف كنعان اننا نسعى الى تحويل المجتمع السياحي من مجتمع شكاوى الى مجتمع منتج للحلول، وتطبيق القوانين هو الاساس قبل استحداث قوانين جديدة.