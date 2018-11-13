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الأهم في المؤتمر الصِحافي للرئيس سعد الحريري اليوم، أنه تماماً كخِطاب السيد حسن نصرالله السبت، أبقى أبوابَ الحلولِ مشرَّعةً، في انتظار أن تُثمر الجهودُ المبذولة نجاحاً يقود رئيس الحكومة المكلف إلى بعبدا، لإعلانِ ولادةِ الحكومة.

وفي هذا الإطار، يُعقد في هذه الأثناء لقاءٌ بين الوزير جبران باسيل والنائب السابق وليد جنبلاط، علماً أن الأول يزور دار الفتوى غداً، مُستكمِلاً مَسعاه الذي بدأ بلقاء الأمين العام لحزب الله، ثم انطلق رسمياً بعد اجتماعٍ مع الرئيس نبيه بري، قبيل الجلسة المُطولة التي جمعته بالحريري أمس.

وبعيداً من المسعى الحكومي الذي يُصِرُ القائمون به على إبقاء تفاصيلِه طيَ الكتمان، شكلت نتائج الجلسة التشريعية مادةََ نقاشٍ على الساحة المحلية.

فعلى مستوى قانون المخفيين قسراً، ارتياحٌ اكيد في أوساط الأهالي، على عَكْسِ الارتياب الواضح لدى بعض الكتل، التي قد يكون وَخْزُ الضمير قد دفع بِها أو ببعض أعضائها إلى التعامل سلباً مع نصٍ تشريعي طال انتظارُه... كَشْفاً للحقيقة، وتكْريساً للمصالحة.

أما على مستوى كهرباء زحلة، وعلى وقْع مزايدات بعض القوى الحزبية، ولاسيما داخل الجلسة أمس، وعبر مواقع التواصل في الساعات الماضية، فشكل اللقاء الذي عُقد بين وزير الطاقة سيزار ابي خليل ومدير عام كهرباء زحلة أسعد نكد رسالةً إيجابية واضحة إلى أبناء المدينة، وعموم اللبنانيين.