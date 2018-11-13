اسعد نكد : اي قرار في شأن العقد الجديد لن يكون الا بالتشاور مع الزحليين و البقاعيين

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بناء على طلب من وزير الطاقة سيزار ابي خليل عقد لقاء في وزارة الطاقة ضم الى جانب الوزير ابي خليل رئيس مجلس ادارة شركة كهرباء زحلة اسعد نكد و رئيس مجلس ادارة كهرباء لبنان كمال حايك حيث جرى الاتفاق على استمرار اللقاءات للتباحث في مضمون عقد التشغيل الجديد و درس مضمونه بنداً بنداً لما فيه مصلحة استمرارية تأمين الطاقة ٢٤/٢٤ و الخدمة المميزة التي قدرها الوزير ابي خليل في شركة كهرباء زحلة في اكثر من طلة اعلامية

من جهته اكد مدير عام كهرباء زحلة اسعد نكد ان هذه اللقاءات و تفاصيلها ستؤدي الى اتخاذ اي قرار للشركة في شأن العقد الجديد مع كهرباء لبنان و ان اي قرار لن يتخذ من قبل كهرباء زحلة في هذا الشأن قبل التشاور مع الزحليين و البقاعيين.