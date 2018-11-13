اي حلول ممكنة كي تبصر الحكومة النور! (د. علا بطرس)

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د. علا بطرس-

ينتظر اللبنانيون بصبر المترقّب ولادة اعلان الحكومة على أمل ان تكون منتجة بتنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" في الاصلاحات وخلق فرص عمل وتطوير الاقتصاد وفتح الاسواق وعودة النازحين السوريين... وكلها موضوعات تعني جميع القوى السياسية التي ترى في ناسها الألم من الاوضاع المعيشية المقلقة.



فالسيد حسن نصرالله كان وعد أهل البقاع وبعلبك الهرمل بالاتفاق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بإعطاء الاولوية في الانماء لتلك المنطقة المحرومة، ولا يخفى على احد كيف ان اقرار قانون الحشيشة لأغراض طبية يمكن ان ينهض بالمنطقة من الاهمال المزمن... والحرمان. كما ان الرئيس سعد الحريري يدرك حجم الاخطار الاقتصادية والوجودية لتياره ان جاز الوصف حيث ان الخزان البشري والمعنوي للتيار الازرق موجود في عكار وطرابلس ما يعني انه كلّما تأخرت التنمية كلّما ازداد الاحباط وتراجعت الشرعية الشعبية لصالح التطرف (أشرف ريفي نموذجاً)، ما يعني ان سعد الحريري رمز الاعتدال وهو حاجة مطلوبة لدفن الفتنة السنية - الشيعية كثقافة مجتمعية راسخة في احترام التنوع وحق الاختلاف دون ان تكون نائمة تنفخ فيها القوى الخارجيةما يعرض لبنان بأكمله لأتون النار.



وعليه، يتلاقى الرجلان نصرالله والحريري على اهمية الانماء والتنمية وحماية الوحدة الوطنية، وكذلك على التضحية في سبيل لبنان والقيام بالتسويات وابداء التواضع عندما تقضي الحاجة. وكلاهما اعتبر من وجهة نظره انه دفع الثمن في الشهادة، لكنهما يختلفان جذرياً في العمق الاستراتيجي وهذا أمر غير خافٍ على أحد! وهذا الاختلاف يبدو انه يخفي مرارة وانعدام ثقة وتهديد وجودي يشعر به كل طرف تجاه الآخر ... فالعقدة السنية يمكن ان تُحلّ بتمثيل وزير منهم لكن هذا سيعقد المشكلة ولن يحلّها ان أتت بالاكراه. وعليه، فالرئيس الحريري جزم بأنه لن يدفع الفاتورة مرتين والسيد نصرالله جزم ان لا حكومة من دون اللقاء التشاوري، وعليه يبدو ان الامور معقدة غير مستعصية حيث يتحرك الوزير جبران باسيل بدافع الحرص والتهدئة من أجل ايجاد مخرج مشرّف لا يقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون معه الا ان يكون رئيس الحكومة قوياً وذلك استناداً الى المعايير وصحة التمثيل وفق نتائج الانتخابات النيابية. فالمسألة تحمل وجهة نظر منطقية بين طرفي نقيض، فاللقاء التشاوري لم يخض الانتخابات النيابية مجتمعاً ولم يذهب الى الاستشارات النيابية الملزمة موحّداً وقسم من اعضائه منخرط في كتل أخرى كما ان حزب الله لم يسمّ احداً منهم مرشحاً لمنصب رئاسة الحكومة، وبالمقابل ان اللقاء نفسه يمثل نسبة معينة لدى أهل السنة وذات حضور شعبي وتوجه سياسي مختلف في المضمون عن تيار المستقبل ومن حقه ان يتمثّل وفق القاعدة النسبية ومنع احتكار التمثيل! لذلك يدعم التيار الوطني وتكتل لبنان القوي الوزير باسيل في مبادرته لتسهيل الولادة الحكومية المنتظرة. فالمهندس الذي انجز تسوية عون- الحريري بعد فراغ رئاسي يمكن ان يساهم مع نوايا الاطراف الأخرى الجدية في الحل رأفة بمصلحة اللبنانيين.



اما الحقيقة فهي ان العلاقة بين حزب الله والمستقبل تحتاج الى غسيل قلوب حقيقي لأن التأزم واضح وهذا نتيجة مسار مفخخ كان قد بدأ منذ انهيار التحالف الرباعي ما بعد ٢٠٠٥ وحرب تموز و٧ أيار الى المحكمة الدولية وصولاً الى صراع المحاور في اليمن وسوريا... لذلك ان المسألة تحتاج الى مصالحة مباشرة وصادقة عبر الالتزام بلغة الاحترام المتبادل دون الاحكام المسبقة والاتفاق على النهوض بالبلد بعيداً عن ارتباطات كل طرف الاقليمية.