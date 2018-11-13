الصحناوي عن امكانية تهميش تمثيل طائفة الكاثوليك: حقوق الطائفة بأمان وصون طالما اصبحت بعهدة فخامة الرئيس

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صدر عن النائب نقولا صحناوي البيان الآتي:

بعد الكلام عن امكانية تهميش تمثيل طائفة الروم الملكيين الكاثوليك في الحكومة المقبلة وقلق أهل الطائفة على مصيرهم يهمنا ان نؤكد التالي:

ان الأصول والاعراف المطبقة بتوزيع الوزارات والحقائب سوف تطبق في تشكيل الحكومة، ان كان من ناحية التوزيع السياسي، او التوزيع الطائفي والمذهبي، وبالأخص حصة الروم الملكيين الكاثوليك.

ومن هنا يأتي اطمئناننا على الطائفة حيث ان حقوقها بأمان وحفظ وصون طالما اصبحت بعهدة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ونشير الى ان ما يقلقنا اليوم هو مصير الوطني بأكمله وخصوصاً الوضع الاقتصادي، وعليه نأمل ان تنتج جهود الوزير جبران باسيل في حلحلة للعقدة الاخيرة ليصار الى تشكيل الحكومة والبدء بمسيرة النهوض الاقتصادي المنتظر.