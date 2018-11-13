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لفت مدير عام كهرباء زحلة أسعد نكد، في تصريح بعد لقائه وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل في الوزارة، الى "أننا اليوم نورس القانون الجديد ونحاول فتح صفحة جديدة"، مشددا على أن "ما يهمنا هو مصلحة الناس والوزير وشركة كهرباء زحلة لهم مصلحة بأن تبقى الخدمات كما هي 24/24 وسنعمل على قضية التعرفة".

*وأَكَّد أن "ما يهمنا أن يكون المواطن مرتاحا لأن السلطة بالنسبة لي هي المواطن، وسنبدأ العمل على القانون الجديد وبأسرع وقت سننتهي منه"، معتبرا أن "لا خاسر ولا رابح، ونحن باقون إذا لاوزراة تريد ذلك، نحن نحب عملنا وكل الموظفين في الشركة من المنطقة يعملون من قلبهم، وهم سيبقون لنا والكهرباء 24/24".