أبي خليل: عبرنا بكهرباء زحلة من زمن الامتيازات الى زمن الدولة وتشريعاتها، الكهرباء ستبقى 24 على 24 وسيدفع المواطنون تعرفة أقل (الصور بعدسة جورج فغالي)

A + A -

لفت وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال سيزار أبي خليل إلى "اننا عبرنا يوم أمس في كهرباء زحلة من زمن الامتيازات والاقطاعات التي بدأت على أيام العثمانيين عام 1910 وجددها المفوض السامي عام 1923 إلى زمن زمن الدولة وتشريعاتها الحديثة وشراكتها مع القطاع الخاص الناجح والمنتج لأجل خدمة أفضل وكلفة اقل على اللبنانيين والزحليين في هذه الحالة".

وفي مؤتمر صحفي لشرح اقتراح القانون المتعلق بكهرباء زحلة، اعتبر أبي خليل أن "ما حصل أمس انتصار للزحليين وما حصل أمس كان مكسب لاهالي زحلة"، مؤكداً أن "الكهرباء سوف تبقى 24/24 والخدمة ايضا بذات الجودة والادارة والموظفين في زحلة اما الكلفة على المواطنين وكهرباء لبنان فستتغير".

وأوضح أن "ما حصل يوم امس داخل الجلسة التشريعية أنه كان هناك من يريد الكهرباء في زحلة بكلفة أقل وانتاجية أفضل وآخرين يريدون الامتياز ولكن انتصر الزحلانيين"، مشيراً إلى انه "لم يكن بالإمكان تشريعياً أو بالمنطق العام العودة إلى نموذج قديم ولّى عليه الزمن".

وأشار أبي خليل إلى "انني كنت واضحاً في مداخلتي أمس بأنّ الوزارة قامت باسترداد امتياز بحمدون وعاليه سابقاً وبأننا نعمل منذ سنتين على استرداد امتياز زحلة".