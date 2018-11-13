A + A -

بشّر النائب ميشال ضاهر الزحليين فور خروجه من الجلسة التشريعية أن الكهرباء في زحلة باقية ٢٤/٢٤

مؤكّداً أن الذي قدّم اقتراح قانون التمديد لامتياز كهرباء زحلة لا يعلم أنها تكبّد الدولة اللبنانية خسارة ١٥ مليار ليرة لبنانية سنوياً بدل إشتراكات.

إضافةً لأن كهرباء زحلة لا تلتزم بتسعيرة الدولة، فهي تستمد ٢٢٨ مليون كيلواط بالسنةوتضيف على سعر كل كيلوواط ١٦٨ ليرة لبنانية اي ما يعادل ٣٨ مليار ليرة لبنانية تؤخذ سنوياً من الزحليين عن غير وجه حق.

وأكّد ضاهر أن الكهرباء باقية ٢٤/٢٤ بموجب عقد تشغيل تكون الأولوية فيه للمهندس أسعد نكد

وختم لنعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر