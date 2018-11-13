بين الأربعاء والخميس.. أمطار وعواصف رعدية مصحوبة بتراجع درجات الحرارة

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك": يساهم الضغط السيبيري المرتفع المسيطر شرق اوروبا بقيم ضغط 1027 hpa بصدّ المنخفضات الجوّية عن القارة ويحوّل الرطوبة نحو وسط البحر المتوسط وشمال ليبيا ومصر حيث قيم الضغط ادنى تصل الى 1015hpa تقريباً، الأمر الذي سيساهم بتشكل منخفض جوّي متوسّط الفعالية سيؤثر على لبنان وفلسطين وسوريا وقبرص بأمطار وعواصف رعدية مصحوبة بتراجع درجات الحرارة.

هذا، وتتشكل سحب مدارية ركامية شمال الرياض حيث ستلتقي معها رياح جنوبية شرقية رطبة متّجهة من المحيط الهندي وبحر العرب، برياح شمالية باردة ورطبة منحدرة من جنوب تركيا، وسيؤدي هذا التصادم بشحن السحب الركامية بكميات هائلة من الرطوبة، ستنحرف نحو الكويت ظهر الأربعاء حيث ستشهد البلاد طوفاناً من الدرجة العالية مصحوبا بالبرَد الكبير الحجم والصواعق والعواصف الرعدية وهطولات لمدة 40 ساعة وسرعة رياح سينتج عنها ارتفاع منسوب المياه، وسيول جارفة وفيضانات على الطرقات في كل انحاء البلاد قد تُلحق الأضرار في السيارات والمنازل والمحال التجارية والجدير ذكره انّ الآتي سيكون اكثر خطورة عما حدث في الأيام السابقة، بسبب الأمطار التي ستتخطى الـ 85 مم بين بعد ظهر الأربعاء وفجر الخميس.

وفيما تستعد الكويت لهذه الكارثة الطوفانية، تشهد "ماليبو" في كاليفورنيا حرائق في غاباتها ومناطقها السكنية، التي وصفها الرئيس الأميركي امس، بأنّها اكبر الحرائق بتاريخ اميركا، فقد اودت بحياة 42 شخصاً والتهمت مئات المنازل بسبب الرياح التي ساهمت بنشر السنة النيران بسرعة، فحوّلت البلاد الى ما وصفه الأميركيون "جهنم الحمراء".

بالعودة الى طقس لبنان، سوف يشهد مع سوريا والأردن وفلسطين يومَي الأربعاء والخميس أمطاراً تتوزّع على الشكل التالي:

الحصة الاولى من الهطولات: الساحل الممتد من طرابلس الى بيروت، الجبال الشمالية، عكار والضنية والجبال الغربية (مناطق كسروان وجبيل والمتن) ساحل فلسطين، دمشق ويبرود والجوار، طرطوس واللاذقية.

الحصة الثانية: الساحل الوسط والجنوبي ومناطق عاليه والشوف والبقاع الغربي والوسط وجزين ومرجعيون، إربد وعمّان والسويداء

الحصة الثالثة: البقاع الشمالي

وتتساقط الثلوج ليلاً على الجبال العالية.