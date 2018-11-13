living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بين الأربعاء والخميس.. أمطار وعواصف رعدية مصحوبة بتراجع درجات الحرارة

13
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك": يساهم الضغط السيبيري المرتفع المسيطر شرق اوروبا بقيم ضغط 1027 hpa بصدّ المنخفضات الجوّية عن القارة ويحوّل الرطوبة نحو وسط البحر المتوسط وشمال ليبيا ومصر حيث قيم الضغط ادنى تصل الى 1015hpa تقريباً، الأمر الذي سيساهم بتشكل منخفض جوّي متوسّط الفعالية سيؤثر على لبنان وفلسطين وسوريا وقبرص بأمطار وعواصف رعدية مصحوبة بتراجع درجات الحرارة.
 
هذا، وتتشكل سحب مدارية ركامية شمال الرياض حيث ستلتقي معها رياح جنوبية شرقية رطبة متّجهة من المحيط الهندي وبحر العرب، برياح شمالية باردة ورطبة منحدرة من جنوب تركيا، وسيؤدي هذا التصادم بشحن السحب الركامية بكميات هائلة من الرطوبة، ستنحرف نحو الكويت ظهر الأربعاء حيث ستشهد البلاد طوفاناً من الدرجة العالية مصحوبا بالبرَد الكبير الحجم والصواعق والعواصف الرعدية وهطولات لمدة 40 ساعة وسرعة رياح سينتج عنها ارتفاع منسوب المياه، وسيول جارفة وفيضانات على الطرقات في كل انحاء البلاد قد تُلحق الأضرار في السيارات والمنازل والمحال التجارية والجدير ذكره انّ الآتي سيكون اكثر خطورة عما حدث في الأيام السابقة، بسبب الأمطار التي ستتخطى الـ 85 مم بين بعد ظهر الأربعاء وفجر الخميس. 
 
وفيما تستعد الكويت لهذه الكارثة الطوفانية، تشهد "ماليبو" في كاليفورنيا حرائق في غاباتها ومناطقها السكنية، التي وصفها الرئيس الأميركي امس، بأنّها اكبر الحرائق بتاريخ اميركا، فقد اودت بحياة 42 شخصاً والتهمت مئات المنازل بسبب الرياح التي ساهمت بنشر السنة النيران بسرعة، فحوّلت البلاد الى ما وصفه الأميركيون "جهنم الحمراء".
 
بالعودة الى طقس لبنان، سوف يشهد مع سوريا والأردن وفلسطين يومَي الأربعاء والخميس أمطاراً تتوزّع على الشكل التالي:
 
الحصة الاولى من الهطولات: الساحل الممتد من طرابلس الى بيروت، الجبال الشمالية، عكار والضنية والجبال الغربية (مناطق كسروان وجبيل والمتن) ساحل فلسطين، دمشق ويبرود والجوار، طرطوس واللاذقية.
 
الحصة الثانية: الساحل الوسط والجنوبي ومناطق عاليه والشوف والبقاع الغربي والوسط وجزين ومرجعيون، إربد وعمّان والسويداء
 
الحصة الثالثة: البقاع الشمالي
 
وتتساقط الثلوج ليلاً على الجبال العالية.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout