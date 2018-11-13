فتاة تقتل والدها "فادي".. وأخوالها يحموها!

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كشف مصدر محلي للسويداء 24 عن تفاصيل جديدة تخص حادثة مقتل المدعو فادي المحيثاوي.

وقال المصدر أن صوت إطلاق رصاص سمعه جيران فادي فجر اليوم في منزله الكائن داخل بلدة عريقة غرب السويداء.

مضيفاً أن الأهالي سارعوا للدخول للمنزل ليجدوا المحيثاوي مضرجا بدمائه وابنته تقف قريبا منه.

وأكمل عند محاولة المتواجدون إسعافه تسمروا مكانهم فجأة بعد قيام الفتاة بإطلاق الرصاص على والدها ليفارق الحياة وسط صدمة الجميع حسب تعبير المصدر.

تساؤلات أثارتها الحادثة لتأتي إجابتها سريعاً على لسان الفتاة ذاتها فقد قتلت والدها بعد أن حاول الاعتداء عليها فجرا حسب مصادر محلية متقاطعة.



المصدر أشار الى ان الفتاة في الصف العاشر وتبلغ الخامسة عشرة من عمرها إذ اصطحبها اخوالها إلى منزل أحدهم لحمايتها، بينما اتصل احد وجهاء البلدة بالمدعي العام وأبلغه القصة كاملة طالبا منه عدم التحقيق مع الفتاة أو استدعائها إلى أي مركز أمني.