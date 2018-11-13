ضلت طريقها داخل أحد أحراج برمانا.. وهذا ما حصل

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تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني قرابة الساعة الخامسة من مساء الإثنين اتصالا يفيد عن فقدان أثر سيدة في العقد التاسع من العمر في برمانا - المتن.

على الفور توجه عناصر من الدفاع المدني إلى المكان المذكور حيث نفذت ثلاث فرق إنقاذ جبلي عملية مسح للمنطقة الحرجية المجاورة إلى ان تمكنت قرابة الساعة العاشرة من مساء اليوم نفسه بالتعاون مع مكتب تقفّي الأثر في قوى الأمن الداخلي من العثور على السيدة داخل أحد أحراج المنطقة حيث عمل العناصر على سحبها ونقلها إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.