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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 13-11-2018

13
NOVEMBER
2018
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البناء


خفايا


لاحظت أوساط سياسية أنّ ردود بقايا «قوى 14 آذار» على خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأخير، لم تقارب مضمونه، كما أنها أتت في معظمها، من الصف الثالث والرابع، لكن ما استغربته الأوساط هو الصمت المطبق لـ «14 آذار» أمس، في مقابل اتساع حركة الاتصالات لمعالجة عقدة استبعاد الرئيس سعد الحريري لمكوّن سياسي أساسي، من الحكومة العتيدة.
كواليس


تساءلت مصادر عراقية عن سرّ التعطيل المفاجئ في المسار الحكومي وعن التصعيد الذي تقوده كتلة «سائرون» من بوابة وزارتي الداخلية والدفاع وصولاً لتوقيع عريضة نيابية تدعو لطرح الثقة برئيس الحكومة عادل عبد المهدي وما يعنيه التلويح بفراغ حكومي سيكون طويلاً إذا تمّ حجب الثقة عن عبد المهدي، وتقول المصادر لا يمكن لهذا أن يحدث دون خلفية إقليمية أو دولية، والسؤال هو ماذا تريد السعودية كجهة وحيدة على صلة بـ «سائرون» بين الدول الفاعلة في المشهد العراقي ولمن تريد السعودية توجيه رسائل التعطيل…؟

اللواء


لغز
أبلغت شخصية غير مدنية مَنْ يعنيه الأمر أن مشروع «محرقة النفايات» في الكارنتينا لن يمر.
غمز
عاتب رئيس حزب موالٍ قيادة حزب حليف على خلفية تهجم أحد النواب من اللقاء التشاوري عليه...
همس
يمضي مرجع كبير بالتفرّج على التخبط في الأزمة، وهو يكرّر القول إنه لن يتحرّك ما دام منحى المعالجة على هذا النحو..

المستقبل


يقال إن إدارة مرفق سياحي أوقفت هدراً بقيمة 300 ألف دولار سنوياً بعد أن اشترت مرآباً تابعاً لها كانت تستأجره الإدارات السابقة بالمبلغ نفسه على مدى سنوات طويلة.

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