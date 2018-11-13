مصادر المستقبل: الحكومة ستتشكلّ قريباً

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يترقب لبنان المؤتمر الصحافي الذي يعقده الرئيس المكلف سعد الحريري اليوم لإعلان موقفه من مطالبة «حزب الله» بتمثيل «النواب السنة المستقلين» المعروفين بـ«سنة 8 آذار» في الحكومة، وسط تضارب بين «التفاؤل» بقرب إنجاز حكومة وفق تسوية لتمثيل «السنة المستقلين» من حصة رئيس الجمهورية، أو الدخول في جولة جديدة من التصعيد على خلفية تقديرات برفض الحريري مطلب «حزب الله» وتحميله مسؤولية عرقلة تشكيلها، وهو ما يُستدل عليه بتصريحات مقربين منه، أكدوا أن طرح الحزب «غير وارد أصلاً ومرفوض من قبل الحريري»، وأنه «لا تسويات أو شخصيات وسطية بيننا وبين الحزب».

وفي حين يطالب نواب «المستقبل» بانتظار موقف الحريري الذي سيعلنه اليوم، والتحفظ عن أي معطيات حول تصعيد محتمل في المواقف، قال مصدر نيابي في «المستقبل» إن مناقشات الجلسة التشريعية التي عقدت أمس في البرلمان «أظهرت هدوءاً، ولا توحي بالتصعيد»، جازماً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بأن «هناك حكومة ستتشكل قريباً جداً»، من غير الإدلاء بأي تفاصيل حول المبادرة التي يقوم بها رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل.