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كيف علق حزب الله على الاعتداء على مبنى قناة الاقصى ؟

12
NOVEMBER
2018
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ادانت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان بشدة "الاعتداء الآثم الذي تعرض له مبنى قناة الأقصى الفضائية وأدى إلى تدميره بالكامل، وتعتبر ذلك عملا إرهابيا بربريا يعبر عن وحشية العدو وهمجيته، وهو يأتي في سياق الاستهداف الدائم الذي تتعرض له المؤسسات الإعلامية المقاومة كما حصل مع قناة الأقصى سابقا وقناة المنار في عدوان تموز 2006.
إن العلاقات الإعلامية إذ تؤكد على أهمية الإعلام المقاوم في مواجهة العدو تشيد بالدور الهام للمؤسسات الإعلامية العاملة على أرض فلسطين وتدعو إلى أوسع حملة تضامن معها.
كما تدعو الهيئات والمنظمات المختصة إلى إدانة هذا العدوان السافر والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم.
إن العلاقات الإعلامية إذ تعرب عن تضامنها الكامل مع فضائية الأقصى والعاملين فيها تؤكد أن وسائل إعلام المقاومة ستبقى تؤدي دورها الرسالي ولن تسكتها صواريخ العدو وطائراته".

وطنية
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