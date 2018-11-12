بوصعب : الحكومة ستؤلف واتفهم كلام السيد نصرالله لانه جاء ردا على المعطلين

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لفت النائب الياس بو صعب في حديث لمحطة الـnbn الى "ان لقاءات عدة سيعقدها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل لمعالجة العقدة السنية"، مشيرا الى ان العقدة السنية قد لا تكون الاخيرة فربما قد تظهر عقد صغيرة".

وأكد " ان الحكومة ستؤلف"، معبرا عن "تفهمه لكلام الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله ، وقال:" لقد اتى كلام السيد نصرالله ردا على المعطلين فذهب لومهم في اتجاه "حزب الله" ونسوا تعطليهم للتأليف، وخطاب نصرالله ترك الباب مفتوحا أمام تشكيل الحكومة".

ولفت بو صعب الى ان الوزير باسيل سيلتقي رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط في الساعات المقبلة" ، رافضا "الدخول في تحديد وقت زمني للتأليف" .

وردا على سؤال، قال بو صعب:"ان الجلسة التشريعية انتهت كون الامور سارت بشكل جيد فتمكن المجلس من مناقشة جدول الاعمال".

وعن توقعه لرد الرئيس الحريري على السيد نصرالله غدا، قال:إن تعامل الرئيس الحريري اليوم في خلال الجلسة لا يوحي انه ذاهب الى تصعيد".