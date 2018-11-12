بعد خبر هروب نادين الراسي من العدالة وتوقيف إبنها.. فيديو تهديد بعنوان " إيَّاكُم غَدري"

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فاجأت الممثلة نادين الراسي متابعيها عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام بمقطع فيديو جديد تظهر فيه وهي تقف في مكانٍ مطلّ وتتأمّل في الأفق.

وأرفقت الممثلة نادين الراسي الفيديو بعبارة لا تخلُ من التهديد بالقول " أنصَحُكُم عَدَم اختبار صبري... إيَّاكُم غَدري"، وختمت تغريدتها بهاشتاغ "جبناء".

ويأتي هذا الموقف من نادين الراسي بعدما ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بمعلومات غير مؤكّدة تفيد أن الراسي قد إعتدت ضرباً على طليقها إثر نيله حضانة أولادها وهربت من العدالة.

وأشارت المعلومات أيضاً إلى أنه تم توقيف إبنها البكر على ذمة التحقيق. فهل تقصّدت نادين الراسي نشر هذا الفيديو لنفي كلّ ما تمّ تداوله في الساعات الماضية؟

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المصدر: LBCI