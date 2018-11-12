أبي خليل: توصلنا إلى عقد تشغيل مع امتياز زحلة وتخفيض التعرفة والتدقيق في بياناتها المالية

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علّق وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال النائب سيزار أبي خليل على موضوع تمديد الامتياز لكهرباء زحلة كاشفاً أنه خلال جلسة المساء التشريعية عند مناقشة اقتراح قانون التمديد لكهرباء زحلة ظهر أنه هناك هناك التباس لدى الرأي العام بأنه ما من مولدات خاصة في زحلة والحقيقة أنها موجودة وتساهم في تأمين الكهرباء 24/24 وتستخدم شبكة كهرباء لبنان

ووضح أنه بعد تعذُّر التمديد لامتياز زحلة قانوناً بحسب المادة 4 من قانون الكهرباء توصلنا إلى اقتراح يجيز لكهرباء لبنان توقيع عقد تشغيل مع امتياز زحلة وتخفيض التعرفة لأنها مجحفة والتدقيق في بياناتها المالية الأمر الذي لم يحصل سابقاً

مشيراً أن كهرباء زحلة أظهرت كفاءة في التوزيع والخدمة لكن الزحلاوي يدفع على الشطور العالية ما يؤدي إلى أعلى سعر كيلوواط/ساعة وعند فصل المولدات عن كهرباء الدولة ستنخفض الفاتورة