ابي رميا طالب بتسمية قانون المفقودين والمخفين قسرا بقانون "غازي عاد"

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غرّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا عبر حسابه على تويتر حول إقتراح القانون الذي أقرّ اليوم في الهيئة العامة لمجلس النواب عن "المفقودين والمخفيين قسراً" مؤدياً التحية ومنحنيا امام عائلات الأشخاص المفقودين والمخفيين قسراً" وقال: "ها هو العهد الرئاسي يعطيهم حقوقهم بعد عشرات السنوات من المعاناة بعد إقرار القانون".

وكان النائب ابي رميا قد إقترح تسمية القانون المقرّ رمزياً ب "قانون غازي عاد" وهو لطالما كان المدافع الأول عن قضية "المفقودين والمخفيين قسراً""، فحمل معه هذه القضية في كل الساحات والمنابر وظل مدافعا عنها وعن حقوق عائلات المفقودين والمخفيين قسراً طيلة حياته حتى مماته.