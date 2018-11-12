المطران سلوان موسي ترأس القداس الأول في الشويفات وكرّس مبنى متري جرجي المر للأمور الاجتماعية في الرعية.

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جورج عبيد

احتفلت رعيّة الشويفات الأرثوذكسيّة أمس بحدثين، زيارة متروبوليت جبيل والبترون وما يليهما (جبل لبنان) المطران سلوان موسي، وترؤسه القداس الأوّل فيها وتدشين مبنى متري جرجي المر للشؤون الاجتماعيّة في الرعية، وقد شيّده نجله الدكتور جورج متري المر على نفقته الخاصّة ووهبه للرعية فوق تلّة المدبّر في الشويفات.

أقيم القداس في كنيسة مار ميخائيل في تلّة المدبّر الشويفات، وعاون المطران موسي الأرشمندريت يعقوب خليل والأب الياس كرم والشماس جورج شلهوب، بحضور وزير الاقتصاد رائد خوري والنائب انيس نصار ورئيس الصندوق المركزيّ لوزارة المهجرين نقولا الهبر نائب رئيس بلديّة الشويفات شديد حنّا، المرشّح السابق للنيابة نقيب وسطاء التأمين في لبنان الياس حنّا، الكاتب والإعلاميّ جورج عبيد، الدكتور جورج متري المر وعائلته، وحشد من الشخصيات السياسيّة والبلدية والنقابيّة والمؤمنين.

بعد تلاوة الإنجيل المقدّس ألقى المطران سلوان موسي عظة تطرّق فيها إلى مثل السامريّ الشفوق، وركّز على مفهوم الآخر وطريقة التعامل معه فالغفران والمسامحة ضروريّة في الرعيّة والأبرشيّة في المدينة في لبنان، فالدعوة أن نكون معًا ونقيم معًا ونبقى معًا، السامريّ هو كلّ إنسان يحتاج لرحمة ومغفرة....

بعد القداس انتقل الجميع على وقع موسيقى الكشّاف الوطنيّ الأرثوذكسيّ إلى صالون الكنيسة حيث أقيم استقبال كبير شاركت فيه وفود من الشويفات وعرب خلدة تقدّمها رئيس البلديّة زياد حيدر وقد مثّل الأمير طلال أرسلان وممثّل عن النائب أكرم شهيّب والشيخ حسن المصري نائب رئيس حركة أمل وقد قدّم التهانئ باسم رئيس المجلس النيابيّ ورئيس حركة أمل نبيه برّي وألقى كلمة دعا فيها إلى رصّ الصفوف مستذكرًا علاقته بالمطران جورج خضر الشخصية الرائعة حيث تعرّف عليه عند أخيه الإمام المغيّب موسى الصدر في الحازميّة "ورب أخ لم تلده لك أمّك" ورأى بأنّ المطران موسي سيكمّل خطّ المطران خضر ببناء الإنسان في لبنان، ودعا إلى تأليف حكومة وحدة وطنيّة تشمل الجميع من دون استثناء يتعزّز فيها الأمن حيث تمسك القوى الأمنيّةوحدها بزمام الأمور... كما حضر مشايخ من الموحدين الدروز، حيث ألقى واحد من المشايخ قصيدة حيا فيها المطران الجديد وسلفه المطران جورج خضر وكاهن الرعية الأب الياس كرم، كما حيّا مقدّم المبنى الدكتور جورج المر.

أمّا الكلمة الأبرز فكانت للدكتور المر وهي التالية:

أيها السيّدُ الأجلُّ راعي هذه الأبرشيّةِ المحروسةِ بالرب

أيها الأكارمُ والأصدقاء

أكرمني الرَّبُ بوالدين نعِمتُ بهما في هذه الحياة، والدي بالجسد متري جرجي المرّ رحِمَهُ الله، ووالدي بالروح المطران الحبيب جورج خضر أطال اللهُ بعمره.

من رحِمِ كَرَمِ اللهِ وجودِهِ عليَّ ورضى الوالدَين، وُلِدَ هذا المبنى. سألني المطران جورج لمَ تريدُ أن تُشيِّدَ بناءً يحمِلُ اسمَ والدِك فوقَ تلّةِ المُدبِّر في الشويفات؟ فأجبته قائلاً، لقد أوصاني والدي رحمهُ الله، إذا لم أستطع أن أشيّدَ مبنى في الشويفات فقمْ أنتَ بتشييدِهِ، وها أنذا أنفِّذُ وصيّتَهُ وأحقّقُ رغبتَهُ ليكونَ مبنى متري المر ثمرَةَ حبٍّ وحياةٍ من أجلِ الجميع. فما تعوَّدنا في حياتِنا في هذه المدينةِ، مدينةِ العلمِ والمعرفةِ والرقيِّ، أن نميّزَ بينَ أهلِ المحبَّةِ وأهلِ الحكمة. فنحنُ جميعًا نلتقي في قلبِ اللهِ ومحبتِهِ لنا. وهذا المبنى، مبنى متري المرّ، مبذولٌ للجميعٍ معًا.

ويطيبُ لنا أن يتكرّسَ هذا المبنى اليومَ على يديِّ سيدِنا الحبيب المتروبوليت سلوان راعي هذه الأبرشيّةِ المحروسَةِ بالله، من بعدما وضعَ المطران جورج حجرَ الأساسَ له. ليس لي سيّدي أنْ أرحِّبَ باسمِ مجلسِ رعيةِ هذِهِ الكنيسةِ وباسمي الشخصيِّ بك، فأنتَ يا سيدُ ربُّ البيتِ ونحن أبناؤك، وليس لنا سوى أنْ نفيءَ إليك لنسمعَ كلمةَ الرَّبِ ساطعةً من فمِك لنستضيءَ بها وتنغرِسَ فينا. ونشكرُ اللهَ على جمالِ وحُسْنِ تدبيرِهِ بأنْ أقامَك راعيًا لأبرشيَّةٍ تربّتْ على فلسفةِ المطران جورج خضر القائمةِ على ثلاثةِ عناصرَ أساسيّة:

1-أنْ تعرِفَ نفسَك مؤمنًا بالله ومسيحِهِ وتكرزَ بهِ متجسّدًا ومصلوبًا وقائمًا من بين الأموات، تلكَ هي، سيدي، هويتُنا الحقيقيّةُ، ولا يبطلُها خلافٌ وانقسامٌ، مهما عَظُمَ شأنُه. فنحنُ على ثقةٍ بأنَّ الربَّ متحننٌ ورؤوفٌ وطويلُ الأناةِ وجزيلُ الرحمةِ، وسيجمعُنا إلى ملءِ قامِتِهِ في لحظةٍ من رضاه، ولن يتخلّى عنا، إنهُ في وسطِ كنيستِه فلن تتزعزعَ أبدًا.

2-أن تعرفَ أنَّ المسيحيَّ الاخرَ أي غيرَ الأرثوذكسيِّ هو مثلُك وهو جزءٌ منكَ ومن كيانِك، وإنْ اختلفتِ التعابيرُ اللاهوتيّةُ أحيانًا في بعضِ جوانبِها، فالمحبَّةُ المسيحيّةُ واحدةٌ وجامعةٌ ومجانيّةٌ، وكلُّنا معًا متّجهون إلى وجهِ المسيحِ الظافرِ والمضيء، وهو يجمعُنا بحنانِه ولطفِهِ إلى وجههِ الكريم، لكونِه معنا إلى منتهى الدهور

3-أن تعرفَ أنّ المسلمَ شيعيًّا كان أو سنيًّا أو درزيًّا، واحدٌ معكَ في الوطن، نجيء من ميثاقٍ واحٍد، فبالفلسفةِ الميثاقيّةِ أسَّسنا لبنانَ، وجعلناه وطنًا نهائيًّا لنا، وعملنا ونعملُ من أجلِ رفعتِهِ وإعلاءِ شأنِهِ، ورنونا ونرنو كلُّنا إلى صلاحِهِ وخيرِهِ، ونتطلّعُ دومًا إلى ديمومةِ الوئامِ في ربوعِهِ ، وترسيخِ السلامِ بين أبنائِهِ، والسلام اسمٌ من أسماءِ اللهِ الحُسْنى. فجميعُنا واحدٌ في اللهِ الواحدِ غيرِ الممزّقِ بصراعٍ أو صدام.

وعلى هذا وضمنَ تلك المبادئ السامية والمسلّماتِ الرَّاقية، نحن واثقونَ، سيّدي، أننا سنكمِّلُ هذه المسيرةَ معكَ بما سمعناهُ منك في خطابِ تنصيبِكَ وهو كلامُ عميقٌ ومبارك، ونعتبرُهُ خريطةَ طريقٍ صائبةً وخيِّرَةً من أجل نهوضِنا معًا في أبرشيةٍ واسعِةِ المدى، تبلغُ مساحتُها ثلاثةَ أرباعِ لبنان، وهي فرِحتْ بكُم وستفرحُ أكثرَ بالتماسِها وَحدةَ أبنائِها بالمسيحِ المخلّص، بإخلاصٍ كامِلٍ للرسالةِ الإنجيليّة.

سيّدي الحبيب، إذ نكرّرُ ترحيبَنا بك، أستميحُك عذرًا بأن أنوِّهَ بكاهنِ رعيتِنا الحبيب الأب الياس كرم الهَمّامِ والنَّشيطِ والمِعطاءِ والباذلِ نفسَهُ في كرْمِ الرب. لقد جاء الخوري الياس مِن مَعينِ النَّهضَةِ التي ألِفَها في مطلعِ شبابِه، وسكبَها فوقَ ترابِ الشويفات فتوهَّجَ بها نورًا بعد حقبةٍ طويلةٍ من الجفافِ نتيجةَ ما حدثَ في لبنان وفي الجبل. لقد بنينا مع الأبِ الياس الحجرَ من أجل البشر، والبشرُ هم كنيسةُ اللهِ وأمّتُهُ، وبنى بدوره كنيسةَ البشرِ ليصيرَ الحجرُ ناطقًا من خلالِهم بالرب، ونكونَ جميعًا شهودًا له. ونَحَتَ علاقاتٍ طيبةً مع الجميعِ فأحبّه الجميعُ وقدرّوه واحترموهُ ورأَوا فيه أبًا وصديقًا لهم كما هو أبٌ لرعيتِهِ، وهذه هي وظيفةُ الكاهنِ أن يكون أبًا ينقلُ المسيحَ-المحبّةَ إلى القلوبِ والعقول. فنشكرهُ على جهودِهِ ونطلبُ له كما لكم العمرَ المديد.

باسمِ مجلسِ الرعيّةِ أشكرُكم سيدي الجليل على ترؤسِّكُمْ القداسَ الإلهيَّ الأوّلَ في هذه الرعيّةِ وتدشينِكم هذا المبنى. بركتُكُم غاليةٌ علينا وإرشادُكم ندّى قلوبَنا وأنارَ عقولَنا. ونشكرُ إخوتَنا وأهلَنا في مدينةِ الشويفات على وفادتِهم وحضورِهم ومشاركتِهم إيانا هذا الاحتفالَ الرائعَ بحضورِكم ورئاستِكم، لقد أثبتنا وسنثبتُ دائمًا انّ اهلَ المحبَّةِ والحكمةِ هم اهلُ اللهِ وأبناؤه وأخصّاؤه في القلبِ والعقل، وسنبقى شاهدينَ له هنا وفي كلّ مكان، فهو يجمعُنا في المحبَّةِ التي ترفِقُ وتتأنّى ونستظلُّ بظلالِها ونتّشحُ ببهائِها. المحبةُ أسمى من الوجودِ وأرقى وأثمنُ من كنوزِ الأرض، إنها السماءُ المتدفقَةِ ينابيعُها والمنفجرةِ أضواؤها في قلوبِنا، وهي وجهُ اللهِ في حياتِنا، فإيّانا أن لا نعتمدَها خبزَ حياةٍ لنا. فمتى أحببتَ أيّها الحبيبُ والشريكُ، وكما قال جبران، فلا تقلْ اللهُ في قلبي بل قل أنا في قلبِ الله، فتعالَوا معًا يا أهلَ المحبَّةِ والحكمةِ نرتفعُ في هذه التلّةِ إلى قلبِ اللِه، والسلام.

بعد ذلك لنتقل الجميع إلى مبنى متري المرّ الاجتماعيّ المؤلّف من طبقتين حيث ترأس المطران موسي صلاة التكريس ونضحه بالماء المقدّس ثم اتنقل الجميع لتفقد كنيسة السيدة في الشويفات.