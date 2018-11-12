طرحان في التداول لحلّ أزمة التأليف

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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

بين خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله السبت الفائت، والمؤتمر الصحافي المرتقب لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري غداً، جامع واضح على الأرجح: قساوة في الشكل، وليونة في المضمون، بما يترك أبواباً يمكن طرقها للولوج إلى حل عقدة تمثيل سنة الثامن من آذار، ما يسمح بتشكيل الحكومة.

وبناء عليه، باشر الوزير جبران باسيل اليوم تحركاً معلناً، شاء إطلاقَه من عين التينة، وقاده إلى بيت الوسط، حيث عقد اجتماعاً مطولاً غادر بعده من دون تصريح.

وفيما كان النائب وائل ابو فاعور اشار صباحاً عبر الأوتيفي إلى أن في جعبة التيار الوطني الحر أكثر من طرح مقبول للحل، تحدثت المعلومات عن طرحين في التداول: أول، يتمحور حول حصة رئيس الجمهورية، وثان منطلقُه لقاء بين نواب المعارضة السنية والحريري.

وفي انتظار احراز تقدم ملموس، اتجهت انظار اللبنانيين اليوم إلى الجلسة التشريعية، وما رافقها من مداولات في الملف الحكومي.